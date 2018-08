Plédéliac, France

Ancienne monitrice d'équitation, Fanny Bertrand a eu un coup de cœur pour ces animaux après avoir visionné un documentaire à la télévision. "J’avais envie de faire quelque chose d’atypique", explique la jeune femme qui travaille seule dans sa ferme.

Des animaux proches de l'homme mais avec un sacré caractère !

Depuis fin juin, elle produit 200 boules de mozzarella par semaine à partir du lait de Noréllie, Ouçapique ou encore Oseille... ces bufflonnes. "Ce sont des animaux très proches de l'homme mais avec du caractère !".

"Il faut mériter leur lait", raconte Fanny. "C'est un moment intime entre elles et moi. Au début par exemple, il y en a une, il fallait que je la masse sous les yeux !"

Le fromage de la ferme du Clos du Val rencontre un vif succès."Je fonctionne avec six points de vente. En 24h, tout est vendu à chaque fois".

_"Je ne me réjouis pas trop vite, le rythme de croisière n’est pas encore atteint_. Il me faut plus de volume, pour l'instant je survis". A moyen terme, Fanny envisage de produire des yaourts.

L’élevage atypique de Fanny Bertrand attire de nombreux curieux mais Fanny ne fait pas visiter sa ferme. "Ce serait avec plaisir mais j’ai vraiment trop de boulot pour accueillir les gens".