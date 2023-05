De la neige sur les sommets du Mercantour

Il a neigé sur les sommets du Mercantour. L'ouverture du Col de la Bonette prévue ce samedi 13 mai est reportée à cause des dernières chutes de neige et de celles prévues pour ce week-end.

Le col situé après St Etienne de Tinée dans la vallée de la Tinée permet de relier les Alpes-Maritimes aux Alpes de Haute Provence. C'est l'une des plus hautes routes d'Europe. Le sommet culmine à plus de 2.700 mètres d'altitude. La route ferme à l'automne et rouvre au printemps après le déneigement des équipes de la métropole de Nice Côte d'Azur. Le col de la Bonette attire cyclistes et motards. Près de 100.000 véhicules y passent à la belle saison. L'ouverture prévue ce samedi 13 mai est reportée à cause de la météo. La date de réouverture n'a pas encore été communiquée par la Métropole Nice Côte d'Azur.

Dans les stations de ski du Mercantour.

La neige tombe depuis jeudi après-midi à Isola 2000. La station de ski du Mercantour a été couverte d'un léger manteau blanc. La neige reste un peu au sommet des pistes. Dans la station de Valberg aussi, des flocons de neige virevoltent dans le ciel ce vendredi après-midi.