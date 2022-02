De la pub gratuite pour un vin héraultais dans une série américaine Netflix

Une des bouteilles du Domaine Daumas Gassac à Aniane dans l'Hérault apparait dans la série américaine Ozark. Dans cette fiction, un couple américain est contraint d'aider au blanchiment d'argent d'un cartel mexicain. La bouteille de vin est en gros plan sur une table à 3 minutes 17 secondes du premier épisode de la saison quatre.

L'un des propriétaires du domaine, Samuel Guibert n'était pas au courant. Il a été prévenu au lendemain de sa sortie, fin janvier. "J'ai reçu en l'espace d'une nuit une bonne vingtaine de messages. Le premier est arrivé de la Nouvelle-Zélande, le deuxième de la Californie etcetera. Ce sont tous mes amis du monde entier, plus que de la France, qui me l'ont tous dit." Samuel Guibert est un peu "inculte quand il s'agit de série. Alors je suis allé sur internet et j'ai cherché ce que c'était. Puis j'en ai parlé avec des amis qui la suivent. Ils m'ont dit qu'elle était géniale." Depuis, il a commencé à la regarder.

Samuel Guibert est un des propriétaires du domaine Daumas Gassac dans l'Hérault. Copier

Un joli clin d'œil et une publicité gratuite

Plusieurs personnes sont allées acheter le vin qui apparait dans la série. Au prix de 45 euros la bouteille. Samuel Guibert qui gère la distribution de son produit dans le monde se réjouit que "le monde entier le voit." Il sourit de ce "clin d'œil sympathique" et de cette "publicité gratuite." Un mystère demeure. Pourquoi cette bouteille apparait dans cette production américaine ? Réponse du propriétaire : "J'en ai aucune idée. Je n'ai pas été appelé. On a beaucoup d'amis aux Etats-Unis, est-ce que c'est quelqu'un qui connaissait le vin et qui a décidé de le prendre ? J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé."

