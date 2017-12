De la publicité sur les trottoirs testée à Bordeaux

Par Thomas Coignac, France Bleu Gironde

Les villes de Bordeaux, Nantes et Lyon ont été choisies pour expérimenter de la publicité à la peinture à l'eau, éphémère et biodégradable à partir de ce lundi 25 décembre. Le test est censé durer un an et demi. Les publicités ne pourront pas être affichées plus de 10 jours.