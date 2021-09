De la verdure à la place du béton : la mairie de Chenôve présente son ambitieux projet de parc urbain

C'est un projet inédit pour la ville de Chenôve : 2 475 arbres, plantes et arbustes de 742 espèces végétales différentes... La municipalité a décidé de passer au vert ! Elle a présenté ce mercredi soir, lors d'une réunion publique, son projet de futur parc urbain dans le quartier du mail à ses habitants. Un projet pour lequel elle a fait appel à une paysagiste. Ce parc urbain de plus de 2 hectares va voir le jour en lieu et place de l'ancien centre commercial Saint-Exupéry déconstruit en 2019. Les travaux d'aménagement paysagers doivent débuter à l'automne 2022, l'ouverture elle est programmée à l'automne 2024.

Un beau projet pour notre commune

"C'est un très beau projet, très important pour le coeur de ville de Chenôve et pour notre commune toute entière" s'enthousiasme le maire PS, Thierry Falconnet. Ce parc végétalisé a pour but "de rendre cet espace marqué par le bitume et le béton à la pleine terre en y plantant des arbres et des arbustes et permettre aux habitants de Chenôve de pouvoir s'y promener, s'y arrêter, lire ou jouer avec leurs enfants dans un cadre de vie totalement marqué par la nature".

Mettra t-il un coup de frein aux incivilités ?

Ce projet peut-il mettre un coup de frein aux violences urbaines, aux rodéos ? Thierry Falconnet est persuadé qu'il va en tout cas contribuer à "apaiser" sa ville. "On va tout d'abord être sur un espace qui sera sécurisé, nous avons pris la décision de clore ce parc avec des horaires d'ouverture et de fermeture et un contrôle de la circulation et des personnes qui le fréquenterons. Ce parc devrait par ailleurs contribuer à donner un cadre de vie encore plus agréable aux habitants. Au-delà de l'aspect répression, qu'il faut bien évidemment poursuivre, il faut aussi qu'il y ait cette volonté d'améliorer encore et encore le cadre de vie".

L'avis de quelques habitants

Qu'en pensent les habitants ? Est-ce que ce projet a du sens ? On leur a posé la question. Mathieu croisé avec ses deux enfants explique que "malheureusement il faudrait d'autres moyens pour changer la qualité de vie" mais "mettre de la nature au coeur de la ville pourra toujours apporter du meilleur et moi qui habite au dessus de ce projet je suis ravi qu'il voit le jour, ne serait-ce que pour mes filles de 3 et 1 an". "On a besoin d'arbres, de nature, c'est bien pour tout le monde ! Il y en a marre du béton" assène cette dame.

Un projet financé par la politique de la ville

Ce parc Le futur mail de Chenôve fait partie intégrante du "projet de nouvelle centralité" de la commune. On y trouvera "un nouvel espace de promenade pour les piétons et les cyclistes", "des tables de jeux, un vaste espace dédié aux enfants et des espaces de détente". La mairie souhaite remettre la nature en coeur de ville alors que les derniers chiffres de la biodiversité sont catastrophiques : -30% de petits mammifères et de batraciens, -80% d'insectes et - 30% d'oiseaux en 15 ans. Coût estimé : 5,5 millions d'euros cofinancé par l'Agence Nationale pour la rénovation urbaine et Dijon métropole via la convention de renouvellement urbain.

