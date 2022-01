De mystérieuses affiches dans les rues de Poitiers

De mystérieuses affiches ont été placardées sur les murs de la ville de Poitiers dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles ne sont pas l'œuvre de la mairie mais d'un photographe et d'un graffiste qui ont souhaité adressé un message sur les gestes barrières de manière plus artistique.

Vous avez peut-être croisé son regard dans les rues de Poitiers. Le regard de cette jeune femme qui porte un bandana, dessinée sur ces grandes affiches noir et blanches placardées un peu partout sur les murs de la ville. Des affiches qui invitent les passants à respecter les gestes barrières et le port du masque. "Rappel : Protégeons-nous, protégeons les autres" peut-on lire. Ces affiches sont l'œuvre du photographe Piko Paseos et du graphiste Crazy Rich.

Cinquante affiches ont été collées dans les rues de Poitiers © Radio France - DR

"Un Instagram dans le monde réel"

Depuis six mois, Piko Paseos colle des tirages de ses photos dans les rues de Poitiers et là il a eu envie d'innover. "J'aime bien l'idée d'avoir un Instagram dans le monde réel, parce que j'en ai un peu marre des réseaux sociaux et de leurs algorithmes qui bloquent notre visibilité", confesse-t-il. Cette fois, le photographe qui dit beaucoup aimer photographier "les gens de la rue qui sont en dehors des flashs et des lumières habituels" a eu envie d'innover avec "un petit détournement des affiches de la mairie en apportant un petit côté artistique tout en gardant le message d'origine."

La femme au bandana

Un détournement sur lequel on peut voir dessiné une membre de gang que Piko a photographié en 2019 dans les quartiers populaires de Manille, capitale des Philippines. "Un de leur code vestimentaire est de porter des bandanas. L'idée c'était de reprendre le côté masqué qui correspond bien à la photo d'origine avec le bandana et de détourner ce masque blanc sur fond bleu que la ville a pu mettre dans les rues piétonnes de Poitiers", sourit-il.

A la différence des affiches d'origines, les deux artistes ont ajouté cette petite phrase "Ne jette pas ton masque, respecte la rue, toi qui la piétines". Un message simple qui échappe encore à beaucoup de personnes. Pourtant, "c'est une chose toute simple de se déplacer jusqu'à une poubelle pour jeter son masque ou son mégot de cigarette ou peu importe ce qu'on doit jeter, regrette-t-il. Je me dis que si les gens faisaient tous un petit effort, nos rues seraient plus propres et notre planète vivrait un petit peu mieux."

Une touche artistique

L'artiste pense que visuellement ses affiches interpelleront plus les gens que "quelque chose de très formel comme ce qui a pu être fait à la base." Une petite touche artistique, qui finalement, "ne demande pas forcément beaucoup de travail en plus". Des collages qui ne sont "pas déconnant, pour Piko, surtout sur des périodes comme celles que l'on est en train de vivre en ce moment, où il n'y a plus d'expositions avec des lieux culturelles quand même bien fermés depuis deux ans."

Piko Paseos, Chonchon et Crazy Rich, au moment du collage dans la nuit de mercredi à jeudi - DR

L'artiste tiendra une exposition rétrospective des photos qu'il a réalisées depuis 2014, dans son studio de création rue Cornet, à Poitiers, vendredi 28 et samedi 29 janvier. Aimant rester énigmatique, ceux qui veulent voir son travail devront chercher l'évènement à partir de quelques indications. Une part de mystère qu'il aime garder car "le but ce n'est pas de me mettre en avant, mais d'interpeller les gens sur ce que je colle dans la rue." Mais il tient toutefois à préciser qu'il est aussi quelqu'un de très "ouvert et hyper intéressé par la rencontre avec les gens qui souhaitent découvrir [son] univers."