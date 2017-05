De mystérieuses affiches à effigie de René Coty sur les panneaux électoraux à Laval

Elles ont fleuri sur les panneaux d’affichage électoral un peu partout dans les rues de la ville dans la nuit de lundi à mardi…

Elles sont apparues au lendemain de la présidentielle, quelques dizaines d’heures après le retrait de celles des deux candidats : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Des affiches qui ont suscité quelques interrogations sur Twitter.

Laval c'est une autre dimension xD pic.twitter.com/pJZqEF6Fe4 — Squalalol 🍌 (@squalalol) May 9, 2017

Il s’agit de portraits en couleur de René Coty, le dernier président de la 4ème République (1954-1959)... Et de nombreux lavallois se sont demandé ce qui pouvait bien se cacher derrière tout ça…

« On a voulu détendre l’atmosphère après la présidentielle »

Ce sont des membres du blog satirique mayennais « le Ouest-Franc » qui ont eu l’idée de cette campagne un peu particulière pour détendre l'atmosphère après cette présidentielle à couteaux tirés. Et s'ils ont choisi René Coty, c'est en référence à une réplique de la comédie OSS 117 avec Jean Dujardin. Tété et Martin, membres du blog, nous on expliqué leur démarche : « On voulait faire de fausses affiches électorales pour se réapproprier cette élection. On s’est creusé la tête pour savoir quel personnage politique on allait choisir. Et on a finalement opté pour René Coty. Pour ceux qui ont vu le film OSS 117, René Coty y apparaît : c’est une des blagues récurrentes de cette comédie. On trouvait que cette campagne présidentielle avait été un peu lourde. On sait que les deux finalistes ne plaisent pas forcément à tout le monde. Donc on a voulu mettre en avant un 3ème candidat un peu rigolo, dénué de toute polémique, pour apporter un peu de légèreté à tout ça. »

Les membres du « Ouest-Franc » pourraient remettre le couvert dans les prochaines semaines avec d’autres affiches.