De mystérieuses odeurs de gaz se répandent de la Côte Bleue à Marseille

Ce mercredi soir, le mystére reste entier sur l'odeur de gaz signalée à plusieurs endroits des Bouches-du-Rhône, d'Ensuès-La-Redonne en passant par Chateauneuf-Les-Martigues, Marignane, Vitrolles et Marseille. Les différentes municipalités ont reçu des appels de signalements d'odeurs suspectes de la la part de riverains ou de pêcheurs.

Les premiers appels sont ceux de pêcheurs prés d'Ensuès-La-Redonne aux portes de Marseille, étonnés par cette odeur de gaz, détectée aussi du coté de Lavéra. Peu après, plusieurs muncipalités reçoivent des signalements. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) mène des investigations auprés de plusieurs industriels du pourtour de l'étang de Berre, mais ils sont rapidement mis hors-de-cause.

"On a appellé Total La Mède, Stogaz, GRDF nous a indiqué que l'odeur était passée sur Ensuès également. On a fait intervenir le SDIS au niveau du collège (...) tout danger a été écarté mais on n'est pas en mesure d'identifier la source de cet évènement", reconnaît Jean-Baptiste Saglietti, le premier adjoint au maire de Chateauneuf-Les-Martigues.

Les pompiers sont effectivement intervenus aprés des alertes au collège des Amandeirets de Chateauneuf-Les-Martigues. Des éléves sont incommodés mais sans gravité. La préfecture maritime, de son côté, n'a reçu aucune alerte. Au final, cette odeur mystérieuse a aussi parcouru avec plus ou moins d'intensité : Vitrolles, Marignane et Marseille.