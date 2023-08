De nombreux supporters sur le bord des routes de la Mayenne pour encourager les coureurs du Paris-Brest-Paris

Impossible de les louper si vous circulez sur les routes départementales du Nord-Mayenne. De nombreux cyclistes terminent l'épreuve mythique du Paris-Brest-Paris et traversent notre département. Près de 7.000 participants ont pris le départ ce dimanche 20 août de cette randonnée à vélo depuis Rambouillet dans les Yvelines et les plus rapides d'entre eux ont déjà bouclé le parcours dès ce mardi 22 août. Pour encourager ceux qui terminent, les supporters mayennais les poussent sur le bord des routes.

France Bleu Mayenne dans le poste pour passer la journée

À Saint-Ellier-du-Maine, par exemple, sur la départementale 33 près de la frontière avec l'Ille-et-Vilaine, Alain et Rozenn sont installés confortablement, juste à côté de leur maison. "On a sorti la table, on a mangé dehors", sourit Rozenn. À côté d'elle, son mari Alain ajoute : "On reste avec les coureurs!". Deux parasols sont installés et trois chaises de jardin pour accueillir également le frère de Rozenn, venu de Louvigné-du-Désert. "On a une glacière, des bouteilles d'eau si les coureurs veulent boire. On a des gobelets, on a tout ce qu'il faut", décrit Alain.

La radio est allumée, France Bleu Mayenne bien sûr, pour passer le temps car la journée est longue sur le bord de la route. Heureusement, des cyclistes passent régulièrement. "On aime bien Paris-Brest, ce sont des personnes de tout âge, c'est quand même un parcours assez dur. Il faut les faire ces coups de pédale-là", met en avant Alain, entre deux encouragements à des cyclistes qui passent. Cet habitant de Saint-Ellier-du-Maine de 69 ans ne fait pas de vélo mais il adore être spectateur d'épreuves cyclistes, comme le Tour de France. Le couple était déjà sur le bord de RD33 pour regarder les coureurs de la Grande Boucle en 2015 : l'étape Livarot-Fougères passait par le Nord-Mayenne.

Ce mercredi 23 août, Rozenn et Alain seront à nouveau sur le bord de la départementale 33. Ils comptent y passer la journée pour regarder les cyclistes du Paris-Brest-Paris.

