Côte-d'Or : on vous fait vivre les courses d'escargot à Villecomte

De gros nuages noirs menaçants... Pour n'importe quel organisateur d'événement cela n'est pas bon signe. Mais pas pour Frédéric Marcouyoux. Il est éleveur d'escargots près de Villecomte. Et les escargots adorent la pluie.

Dégustations, visites et courses

Au programme de cette cinquième édition de la fête des escargots, on retrouve des activités capables de ravir petits et grands : visite d'un élevage de plus de mille escargots, dessins et jeux, courses d'escargots, et bien sûr dégustation. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce samedi 5 août, les gastéropodes étaient à l'honneur.

"L'idée, c'est de faire vivre nos territoires ruraux, de faire se rencontrer les gens et puis de mettre à l'honneur les artisans et les producteurs de la région", explique Frédéric Marcouyoux.

L'activité phare et insolite de cet événement : les courses d'escargots. Il faut réussir à faire monter son champion jusqu'en haut d'un poteau. Le premier qui y parvient remporte un lot.

Le but de la course consiste à faire monter son escargot en haut du piquet le plus rapidement possible © Radio France - Agathe Legrand

C'est finalement Liam qui remporte la partie : "j'ai mis de l'eau sur le poteau et du coup, je pense que ça l'a aidé à monter", détaille-t-il quand on lui demande quelle a été sa technique.

Escargots bien en forme

Les escargots étaient en effet particulièrement vifs cette année. C'est grâce au temps, idéal pour ces animaux à coquille.

Une bonne nouvelle pour Frédéric Marcouyoux, éleveur d'escargot depuis dix ans : les dernières années, il a perdu une grande partie de sa production à cause des fortes chaleurs. Jusqu'à 80% l'année dernière. "On n'a pas pu satisfaire tout le monde à Noël et depuis janvier, on n'avait plus rien à proposer... Donc heureusement, on a une croissance qui s'est bien passé, ce qui nous a permis de reproposer et de re-cuisiner des escargots."

L'éleveur reste cependant prudent : le facteur météo n'est pas le seul danger pour les escargots. Il ne faudrait pas qu'ils se fassent croquer par un oiseau ou une souris.