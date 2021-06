PHOTOS - De nouveaux panneaux touristiques sur l'autoroute A36 dans le Territoire de Belfort

Le conseil départemental du Territoire de Belfort et le groupe autoroutier APRR ont inauguré six nouveaux panneaux touristiques le long de l'A36 dans le Territoire de Belfort. Les atouts du département ont été mis en valeur : le Malsaucy, la citadelle du Lion ou encore la Tour de la Miotte.

Dans la traversée du département du Territoire de Belfort, les panneaux de l'autoroute A36 avaient parfois 40 ans d'existence, les "panneaux marron" ont été remplacés ce mardi par cinq nouveaux panneaux illustrant le département. La nouvelle signalisation met ainsi en avant "les espaces naturels magnifiques"comme la presqu'île du Malsaucy, le Lion de Belfort, la tour de la Miotte, le Ballon d'Alsace ainsi que l'eurovéloroute n°6 et la Véloroute Franco-Suisse.

Des panneaux devenus trop vieillots

Olivia Renaud, directrice adjointe de la communication au sein du groupe APRR précise que les panneaux qui étaient jusque là installés dans le Territoire de Belfort "avaient un sérieux besoin d'être renouvelés, ils ont l'âge quasiment des autoroutes donc ils ont presque 30 ans. Il y avait trop de formats différents, les couleurs étaient passés, les thèmes n'étaient plus d'actualité. On a identifié avec le département les sites majeurs pour que l'autoroute raconte l'histoire des territoires traversés et desservis".

Jusqu'à présent assure Amélie Froideveaux, chargé de développement touristique du conseil départemental du Territoire de Belfort, les panneaux ne représentaient pas vraiment le territoire : "on avait des panneaux plutôt relatifs à la région : le fromage, la pêche, la pratique de skli, l'horlogerie. On avait un panneau vallée du Doubs. On avait un panneau sur Belfort mais totalement obsolète. On voulait vraiment mettre le Territoire de Belfort et montrer toute sa richesse".

Des panneaux pour la sécurité des automobilistes et pour vendre un département

Les panneaux d'autoroute sont un sujet très sérieux explique l'APRR. En effet, ils ont d'abord un rôle de sécurité "pour rompre la monotonie sur les autoroute, et dissiper l'impression de monde clos ressentie par la plupart des automobilistes". L'autre rôle des panneaux est de donner des informations sur les "richesses culturelles et touristiques". Ainsi, pour Olivia Renaud : "Quand on fait des études client, ils sont nombreux à nous dire qu'ils ont des panneaux préférés, il y a toujours une histoire qui se raconte qui jalonne les trajets, et on espère que ca va continuer, que les panneaux restent des vitrines des départements".