De nouvelles explorations menées dans la grotte de Maxange au Buisson-de-Cadouin

La porte de bois s'est refermée sur les travaux menées durant l'hiver. Aujourd'hui, l'heure est à la préparation de la nouvelle saison qui débute le premier avril au pied de la colline au Buisson-de-Cadouin. Chaque été, quand le Covid ne s'en mêle pas, entre 35 et 40 000 visiteurs viennent découvrir ce magnifique site orné de milliers de concrétions. Les excentriques sont l'une des richesses de cette grotte découverte en 2000 dans une carrière de pierres par Angel Caballero. En 2003, il a ouvert cette cavité, elle a été aménagée pour mettre en valeur ces concrétions calcaires échevelées et spectaculaires. Mais aujourd'hui, Angel Caballero et ses fils (Cyril et Olivier) ont profité de l'hiver pour mener de nouvelles explorations.

100 tonnes déblayées en deux semaines

Grace à un partenariat passé avec un fournisseur de petit matériel de chantier électrique, ils ont pu progresser d'une quinzaine de mètres supplémentaires dans un boyau, vidant 100 tonnes de sédiments de sable et d'argile. Mais l'ouverture de la saison dans deux mois les a obligés à s'arrêter pour le moment face à un mur de terre. Ils devraient reprendre dès le mois de novembre prochain, espérant trouver d'autres cavités, et une communication avec la grotte déjà exploitée sur près de 200 mètres.

Toute la partie derrière le trait bleu a été déblayée © Radio France - Valérie Déjean

D'autres travaux menés pour aménager le site

En des temps touristiques moins incertains, la Grotte de Maxange reçoit jusqu'à 40 000 visiteurs par an. C'est pour eux que l'accueil a été remanié cet hiver et agrandi. Un petit snack viendra compléter l'offre touristique. 10 personnes travaillent déjà sur le site, 2 à 3 employés supplémentaires devraient être recrutés. Et dès que la saison se terminera en novembre prochain, de nouvelles explorations devraient être menées à la recherche de nouveaux trésors géologiques.

Des travaux d'aménagement sont en cours sur le site de Maxange © Radio France - Valérie Déjean