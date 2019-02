De petits Vendéens font le buzz en invitant Maître Gims à leur rendre visite

La Roche-sur-Yon, France

Plus de 7000 partages en deux semaines, et ça continue de grimper. Martin, 7 ans, et ses camarades de l'Institut d'éducation motrice (IEM) de La Roche-sur-Yon ont tourné avec leurs éducateur un clip où ils reprennent la chanson "La même" de Gims et Vianney. Et ils ont lancé une invitation au chanteur, pour qu'il vienne le regarder avec eux.

Ils ont bien sûr les lunettes de soleil de Maître Gims, ils utilisent une carotte ou un ustensile de cuisine pour micro, et ils ont le sourire jusqu'aux oreilles - Florence

Le petit Vendéen est né grand prématuré, il a un handicap moteur et intellectuel. Il est aussi... fan du chanteur : "Si j'allume la radio et qu'il y a La même ou Sapé comme jamais qui passe, ça le met dans un état! Il est expressif, il fait des mouvements avec ses bras... il adore vraiment cette chanson", sourit Florence, sa mère.

La star en concert en Vendée dans un mois

Faire venir la star à l'IEM, la maman y croit : "Sur le net, des proches de Gims, qui s'affichent en photo avec lui ont partagé la publication. On a contacté la production, mais on n'a pas eu de réponse pour le moment", explique Florence.

L'école est à quelques centaines de mètres du Vendéspace à La Roche-sur-Yon, et Gims passe en concert là-bas le 8 mars. Il n'aurait qu'un petit détour à faire ! - Florence

Le clip réalisé avec les enfants, lui, n'est pas encore visible : "On n'a pas les autorisations de tous les parents pour le publier, et puis, on réserve la primeur du visionnage à Maître Gims évidemment !".