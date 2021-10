De plus en plus de demandes pour disperser les cendres de défunts en mer à la SNSM de Port-en-Bessin

"On a eu des gens qui venaient de l'est de la France ou du Massif Central, ce ne sont pas forcément des gens de Port-en-Bessin," constate le président de la SNSM de la commune, Stéven Gérard qui a du mal à expliquer ce phénomène. "Certains sont venus une fois et ils ont trouvé ça joli," explique-t-il, "d'autres ont une attache plus forte avec Port-en-Bessin ou le littoral normand." Stéven Gérard constate que sur sa station, il y a une tendance à la hausse des demandes de dispersion de cendres en mer.

"Ce n'est pas évident pour nous, ce n'est pas notre mission première"

Les bénévoles de la SNSM sont plutôt habitués à porter secours aux personnes en mer. Là, ils sont confrontés plus directement à la mort et aux deuil. "On rencontre des gens qui sont dans le malheur, dans la peine," raconte Stéven Gérard, "et ce n'est pas évident pour nous, ce n'est pas notre mission première." Ces bénévoles font donc "au mieux" pour un une prestation à laquelle ils ne sont pas formés. Ils accueillent les familles, les accompagnent sur un lieu choisi en fonction de la règlementation et des conditions météo et puisqu'ils comptent parmi eux un curé, celui-ci propose une cérémonie religieuse à ceux qui le souhaitent. "Généralement, les gens sont extrêmement satisfaits de la prestation," affirme Stéven Gérard. Au retour de la cérémonie, ils reçoivent une carte avec le nom du défunt et les coordonnées géographiques du lieu de dispersion.

Des règles à respecter pour pouvoir disperser des cendres en mer

La procédure n'est pas très compliquée mais il y a quelques règles à respecter. Il faut entrer en contact avec la SNSM avec qui, les proches vont pouvoir choisir un lieu en mer pour disperser les cendres. Ce lieu doit être à au moins 300 mètres du rivage. Il est aussi possible d'immerger les cendres dans une urne dans un matériau biodégradable comme du carton par exemple. Dans ce cas, il faut que cela soit à au moins 5 kilomètres des côtes et dehors d'une zone de pêche. Sur place, il est possible de jeter des fleurs à la mer, mais là encore, rien d'artificiel pour ne pas polluer.

Administrativement, il suffit de fournir à la SNSM l'acte de décès et ensuite, il faudra déclarer à la mairie du lieu de naissance du défunt, le lieu de dispersion des cendres.

La prestation est est possible dans toutes les stations SNSM de France et elle coûte 300 euros. Une somme qui permet d'entretenir le matériel et d'assurer la formation des bénévoles.