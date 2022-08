Satellites SpaceX : "on en verra encore beaucoup" dans le ciel de Bourgogne

En regardant le ciel de Bourgogne-Franche-Comté le week-end du 20 août 2022, on pouvait voir des trainées lumineuses. Ce sont en fait des "trains de satellites" de l'entreprise SpaceX, ils viennent juste d'être lancés. Et on risque d'en voir de plus en plus.

Pourquoi le ciel de Bourgogne-Franche-Comté était-il strié de lignes blanches ce week-end ? Ces trainées sont en fait des "trains de satellites", lancés par l'entreprise SpaceX dans la nuit de vendredi 19 au samedi 20 août 2022. Toutes les deux semaines, l'entreprise envoie une soixantaine de ces satellites dans l'espace, dans le cadre de son projet Starlink. 3 000 sont déjà en orbite, et d'ici 2025, 12 000 devraient trouver leur place. Pas de panique si vous les avez loupé ce week-end donc, les trainées lumineuses risquent bien de réapparaitre très bientôt.

Rester "groupir"

Lors de lancements, comme celui de ce week-end, 60 satellites sont regroupés dans une fusée, une "coiffe". Ils sont ensuite lâchés, et c'est ce qu'on voit en ce moment dans le ciel explique Eric Chariot, directeur de la Société Astronomique de Bourgogne (SAB) : "ils se suivent les uns les autres pendant un moment et de jours en jours, on remarque qu'ils s'éloignent les uns des autres". Ils vont ensuite prendre leur place pour "former une constellation de satellites tout autour de la planète". Une fois statiques, ils seront autant visibles que les étoiles, voire même un peu plus car ils sont plus lumineux. Ces satellites serviront à terme à donner un accès internet haut débit dans le monde entier.

Une nouvelle pollution visuelle

SpaceX lance une fusée de ce type toutes les deux semaines, on risque donc de voir régulièrement ces trainées lumineuses dans le ciel, et pour Eric Chariot, c'est une mauvaise nouvelle : "c'est désastreux pour le plaisir visuel. Au début, c'est rigolo de voir des satellites, mais quand on en voit toutes les minutes ça devient pénible". D'autant plus qu'Elon Musk, le fondateur de SpaceX ne compte pas s'arrêter là : 12 000 satellites devraient rejoindre le ciel d'ici 2025. C'est aussi un problème pour les chercheurs : "les photos des chercheurs sont striées de passages de ces satellites, c'est un problème scientifique." En fait, c'est une nouvelle pollution visuelle, au même titre que les lumières artificielles sur Terre conclue Eric Chariot.

Si le spectacle de ce week-end ne vous a pas lassé, ces "trains de satellites" sont encore visible ce lundi 22 août dans la région. Pour les suivre à la trace, le site Findstarlink propose des prévisions de passage et des cartes.