De retour d'Ardèche, elle découvre un scorpion dans sa valise

Un souvenir d'Ardèche inattendu mais pas forcément agréable ! Fin juillet, Sylvie était en vacances dans un gîte à Labeaume en Ardèche. Séjour sans regrets bien sûr, mais au lendemain de son retour cette habitante de la commune de Wattrelos dans le Nord a découvert un invité dans sa valise : un scorpion !

Sylvie ne s'en est pas aperçue tout de suite. Ce n'est que le lendemain que son mari souhaite passer une chemise. Sylvie saisit le vêtement dans son bagage sans voir qu'un scorpion en tombe. C'est son fils qui en rentrant dans la pièce l'alerte : "- mais c'est quoi ça ?! - C'était un scorpion tout noir !".

"C'est vrai que ça surprend !"

Pour Sylvie, une seule conclusion s'impose, le scorpion s'est forcément caché dans sa valise pendant son séjour en Ardèche à Labeaume. Sylvie, téméraire, plutôt que de l'écraser a voulu lui sauver la vie. "C'est vrai que ça surprend, mon mari l'a mis dans une petite boîte et puis on l'a jeté dans un champ derrière la maison. Je voulais éviter qu'il morde ou qu'il pique mes chats. Il paraît que ça aime bien l'humidité, ici dans le Nord on en a beaucoup, donc il ne devrait pas mourir" ironise Sylvie. La Nordiste n'était pas plus perturbée que ça d'avoir fait près de 900 kilomètres avec un scorpion dans sa valise.