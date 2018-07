Justine Vaudour, jeune étudiante originaire d'Indre-et-Loire, s'est élancée ce jeudi dans un périple de 12 jours à cheval. En essayant d'être le plus possible au bord de l'eau. D'où le nom de son défi, "la Loire à cheval".

Indre-et-Loire, France

Vous connaissez la Loire à vélo, mais connaissiez-vous la Loire à cheval ? Une jeune tourangelle vient sans doute d'inventer le concept ! Ce jeudi 26 juillet, Justine Vaudour, 25 ans, s'est élancée du centre ville de Tours, direction Pornic en Loire-Atlantique, pour un périple de 12 jours sur le dos de sa jument. Cette étudiante dans une école de communication de Nantes veut rester le plus possible au bord de l'eau, dans la mesure du possible sur des itinéraires de la Loire à vélo.

"J'essaye d'être au plus proche de la Loire pour avoir des beaux paysages" - Justine Vaudour

"Mais je ne pourrai pas emprunter tous les tracés de la Loire à vélo, car certains sont interdits aux chevaux. J'ai des cartes IGN, donc je vais me débrouiller". Des cartes et une boussole, pas de GPS, pour rester au plus près de la nature. Pendant ce voyage, Justine et l'Arkia vont dormir chez des connaissances, chez des particuliers aussi qui ont découvert leur projet sur internet, elles vont également se poser dans des campings ou des centres équestres. En 12 jours donc, elles vont parcourir près de 300 kilomètres. Ces derniers mois, sa jument qui a 19 ans a vu vétérinaire, ostéopathe et maréchal ferrant. Tous l'ont déclaré apte à assurer ce périple.

Pourquoi pas un itinéraire officiel de la Loire à cheval ?

Comme le voyage de Justine et de l'Arkia sera unique, avec des tracés pensés spécialement pour une randonnée à cheval la plus proche possible de la Loire, des comités départementaux d'équitation ont déjà demandé à Justine de leur donner ses tracés à la fin de son voyage. Justine alimente aussi un blog quotidiennement, elle a deux pages Facebook et Instagram "La Loire à cheval". A raison d'une trentaine de kilomètres par jour, Justine et sa jument devraient donc arriver à Pornic le 6 août prochain.