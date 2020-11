De Valenciennes Petite-Forêt à Hanoï (Vietnam) : itinéraire d'un convoi exceptionnel !

Des moyens logistiques exceptionnels ont été mis en oeuvre pour acheminer ce convoi jusqu'au port de Dunkerque. Il a fallu plus d'un an de préparation pour organiser ces livraisons. Au total, ce sont 10 trains qui rejoindront le Vietnam d'ici fin 2021.

Une opération délicate

Un an de préparation pour une logistique hors normes - ©Asltom

La livraison nécessite six opérations de levage par voitures, qui pèsent chacune entre 34 et 40 tonnes. A Valenciennes Petite-Forêt, elles ont été chargées sur des remorques extensibles à l'aide de grues. Direction, le port de Dunkerque, à plus d'une centaine de kilomètres. Une fois arrivées, une nouvelle opération de levage sera menée, à plus de 40 mètres de haut, pour charger les voitures à bord d'un navire porte-conteneurs de la compagnie CMA CGM.

Une traversée d'un peu plus d'un mois

Le bateau devrait accoster dans un peu plus d'un mois à Port-Klang en Malaisie. Les rames du métro d'Hanoï repartiront ensuite jusqu'au port d'Haiphong (Vietnam)

De Valenciennes Petite-Forêt au Vietnam - ©Alstom

La ligne 3 du métro d'Hanoï s'étendra sur 12,5 km et devrait transporter près de 24 000 passagers par heure à pleine capacité. Alstom est responsable de la conception et la fabrication des 10 trains.