Débarquement militaire à Frontignan

Exercice militaire ce matin à Frontignan (Hérault). 350 hommes et plus de 80 véhicules ont débarqué sur la plage des Mouettes. Un exercice pour tester une opération de grande envergure menée conjointement par l'armée de Terre et la Marine nationale.

L'opération "Skrenvil 2017" a commencé dans la nuit de lundi à mardi avec des repérages. La plage des Mouettes à Frontignan a d'abord été "déminée", puis balisée et un sorte de tapis en métal a été posé sur le sable pour faciliter le passage des véhicules.

Un des chalands de la flotille amphibie © Radio France - Salah Hamdaoui

Plus de quatre-vingts engins ont débarqué et près de 400 hommes. Le gros des troupes a été transporté par des barges de la flottille amphibie en provenance du navire le Dixmude, un Bâtiment de projection et de commandement (BPC), lui--même positionné à près de 4 km de la plage.

Le Dixmude © Maxppp - Salah Hamdaoui

Le Dixmude est un porte-hélicoptères qui "a une capacité d'emport de 17 appareils" précise le capitaine de frégate Arnaud, commandant en second du BPC. Troisième navire de ce type en France, il pèse près de 22.000 tonnes, mesure 200 mètres de long et culmine à la même hauteur que la statue de la Liberté.

Sur le point de débarquer © Radio France - Salah Hamdaoui

Le scénario retenu est celui d'un pays ami qui demande de l'aide à la France. Ce pays est menacé par une dictature voisine, le Kinos. La mission consiste également "à réduire à néant des milices qui tiennent une usine électrique alimentant une ville de la taille de Montpellier" précise le capitaine de vaisseau Waroux, commandant l'opération.

Le pont d'envol du Dixmude © Radio France - Salah Hamdaoui

"Skrenvil 2017" a pour objectif de renforcer "l'aptitude de la marine nationale et de l'armée de terre à conduire conjointement" un raid sur une plage hostile. L'opération se poursuit jusqu'à jeudi, jour du rembarquement, par un assaut à l'intérieur des terres, en direction de Viols-le-Fort.