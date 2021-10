Debout en haut d'une montgolfière à 3.637 mètres d'altitude pour le Téléthon

Être debout sur une montgolfière, à 3.637 mètres d'altitude. C'est le nouveau pari fou de l'aéronaute châtelleraudais Rémy Ouvrard et son père. Ça serait un record du monde. Pourquoi 3.637 m ? Parce que c'est le numéro du téléthon : 36 37. C'est pour lever des fonds pour cette cause qu'ils se lancent dans ce défi. La montgolfière du Téléthon doit venir de Paris à Châtellerault, pour la première semaine de novembre si la météo le permet.

Un défi de plus pour la famille Ouvrard

Les Ouvrard, père et fils ont l'habitude des challenges fous. Il y a un an, Rémi a déjà battu le record du monde d'une personne debout sur un ballon à 1.217 mètres. Son père, Jean-Daniel, a permis à la trapéziste châtelleraudaise Isabelle Ponsot, de se balancer à 3.714 mètres au-dessus du plancher des vaches. "On a hâte", s'exclame Rémi. "On adore se lancer dans de nouvelles aventures", poursuit-il.

Pas d'oxygène et une petite laine

Le duo se prépare à cette ascension. "On a l'habitude de voler assez haut dans le ciel. On n'aura pas forcément besoin d'oxygène parce qu'a cette altitude, nous, étant donné qu'on a une accoutumance, on ne devrait pas en avoir besoin", explique Rémi. Au niveau des températures, il ne devrait pas faire trop froid. On perd six degrés tous les 1.000 mètres. "On n'aura pas du tout besoin de se couvrir comme si on était à -40 degrés en haut d'un sommet des Alpes. Une petite laine quand même". Pour monter en haut du ballon, il va s'accrocher à une planche ignifugée fixée au sommet. Elle le protégera de la température de 90 degrés dans la montgolfière. Quand le ballon sera gonflé, il montera ainsi progressivement. Il n'a pas prévu de faire de vols préparatoires intermédiaires avant les 3.637 mètres.