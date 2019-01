Début de la destruction du mythique stade Yves-Jaguin à Pabu

Pabu, France

Il est l'écrin des premiers émois des costarmoricains pour leur club... Le Stade Yves-Jaguin de Pabu a accueilli les rouges et noirs de 1921 à 1990. Jusqu'en 2016, Jaguin - du nom d'un ancien président du club - accueillait les équipes réserves ou de jeunes.

On retiendra notamment les épopées de l'En avant de Guingamp en Coupe de France de 1973 et 1983, ou encore la première montée en deuxième division, en 1977. Avec sa structure à l'ancienne, des tribunes debout en face de la tribune principale, le stade Yves Jaguin était homologué pour accueillir environ 7000 personnes.

Des supporters escaladaient les portails et le toit des tribunes

Il a causé quelques sueurs froides aux dirigeants guingampais. En 2016, à l'occasion du dernier match dans le stade (une rencontre de CFA2 entre la réserve d'En avant et les voisins briochins), Aimé Dagorn se remémorait au micro de France Bleu : " lors des grandes confrontations comme contre Rennes, on essayait d'être professionnels dans l'organisation, mais on se faisait déborder, les gens montaient par dessus les portails, grimpaient sur le toit des tribunes, même si on avait mis du barbelé ".

Il y a même eu un accident, avec quelques blessés dans l'effondrement d'un gradin, que le public tentait d'escalader.

Le stade présentait des limites en terme de sécurité. - Yannick Toudic (Facebook)

C'est aussi à Yves-Jaguin qu'a eu lieu le premier match de deuxième division diffusé par Canal +. Nous sommes en 1985/1986 et la rencontre Guingamp/Matra Racing est commentée à l'époque par Michel Denisot et le breton Charles Biétry.

Là où a débuté mon histoire d'amour pour l'En avant de Guingamp

Dans un post Facebook, Yannick Toudic, grand supporter de Guingamp commente : " La démolition du stade Yves-Jaguin a commencé ! Là où a débuté il y a 40 ans environ mon histoire d’amour pour l’En avant de Guingamp une belle page se tourne !!! Que cette belle histoire continue ".

Le terrain doit accueillir un projet de lotissement.