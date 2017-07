Déchaussez-vous pour emprunter le premier sentier pieds nus du Finistère

Le premier sentier pieds-nus du Finistère se situe près de la maison éclusière de Rosveguen, à Lennon, le long du canal de Nantes à Brest. L'expérience est proposée par le Smatah, le syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de l'Hyères.

Au fond de la vallée, la maison éclusière de Rosveguen veille sur le canal de Nantes à Brest. Depuis dix ans, diverses animations y sont proposées par le Smatah, le syndicat mixte d'aménagement touristique de l'Aulne et de l'Hyères. Pour cet été, les animateurs ont décidé d'innover et de proposer un sentier pieds-nus, pour "réaliser une expérience sensorielle ludique et originale", comme l'explique Eric Croguennec, responsable animation du Smatah.

"Les sensations sont différentes selon les matériaux" Eric Croguennec

Près de la maison, des rondins de bois balisent le chemin. Il faut tirer chaussures et chaussettes avant de commencer la petite balade. Tour à tour, le marcheur arpente des billes d'argile, du gravier, des ardoises ou encore des copeaux de bois. Alors que ressent-on ? "Les sensations sont différentes selon les matériaux : chaleur sur les ardoises, picotements sur les aiguilles de pin, de fraîcheur ou de douceur", poursuit Eric Croguennec. Et ces matériaux n'ont pas été choisis par hasard, ils sont tous présents aux alentours du canal.

Le sentier passe aussi par le ruisseau attenant au canal. © Radio France - Pauline Kerscaven

"C'est bon pour la santé, non ?"

Jacky habite près de l'écluse et vient de tester le sentier : "J'ai de bonnes sensations, ça me rappelle quand j'étais jeune et que je marchais dans la nature." Françoise, elle, "n'aime pas les galets mais sinon, ça fait du bien, c'est bon pour la santé, non ?" Ce ne sont pas les réflexologues plantaires qui diront le contraire.

Le sentier pieds nus est le premier en Finistère. Il en existe déjà un à Bréal-sous-Monfort, en Ille-et-Vilaine. "Et comme là bas, nous aimerions nous développer. Nous avons déjà d'autres projets pour l'été prochain", conclut Eric Croguennec.

Selaouit ar reportaj e brezhoneg

Animatourez natur er Smatah eo Maela Griere. Kontañ a ra deomp hiroc'h war ar gwenojenn.