Déconfinement : à Verson, des élus vont livrer des masques dans les boîtes aux lettres des habitants

La mairie de Verson, près de Caen, a commandé des masques à la couturière de la ville et ce sont les élus qui vont les distribuer aux habitants à partir du 11 mai.

Les masques sont fabriqués par une couturière de la ville et seront distribués dans les boîtes aux lettres des habitants (illustration).

Au total, 3 500 masques pour se protéger du Covid-19 ont été commandées à l'atelier Frebe Couture de Verson (Calvados) : 2 500 unités commandées par la Mairie et 1 000 autres achetées par le biais d'une commande groupée avec la Communauté urbaine Caen la Mer. Et ce sont les élus eux-mêmes qui vont en assurer la distribution !

Dans un communiqué, la Ville explique que les élus se sont répartis les rues de la commune et vont déposer les masques directement dans les boîtes aux lettres des habitants. Le distribution s'étalera jusqu'au 15 mai. Les adultes et les jeunes de plus de 16 ans recevront un masque en tissu lavable par personne.