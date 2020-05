PHOTOS - À l'approche du déconfinement, les bretons sont déjà dehors

Le déconfinement qui approche à grand pas, un week-end prolongé et un grand soleil : tous les ingrédients sont réunis pour qu'on sorte le bout de son nez. A Brest, il y a comme un avant-goût du 11 mai.

Sur le cours Dajot, les promeneurs sont bien plus nombreux ces derniers jours

Y a-t-il un peu de relâchement à l'approche du 11 mai ? Ces derniers jours, les Brestois sont encore plus nombreux à sortir dans les quelques espaces verts ou littoraux accessibles.

Sur la digue de la Pérouse, quelques habitants viennent profiter du large © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Une vingtaine de personnes se balade près de la marina du château © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Cours Dajot, poumon vert

Pour de nombreux Brestois, à défaut de pouvoir se rendre dans les jardins et parcs fermés, le cours Dajot qui surplombe le port est devenu pendant le confinement un lieu privilégié de balade en famille ou de retrouvailles avec des connaissances.

Ces propriétaires de chiens se retrouvent régulièrement sur le cours Dajot, en veillant toutefois à rester éloignés les uns des autres © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Si ce sont essentiellement les joggeurs et promeneurs en solitaire qui ont rapidement investi les lieux, les groupes d'amis et de skateurs sont revenus progressivement s'installer autour du monument américain. Aux abords du château, les enfants se sont remis à dévaler la butte et à se retrouver pour jouer.

De nombreuses familles profitent de l'espace près du château de Brest © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"L'ambiance n'a plus rien à voir avec le début, lance cette brestoise. Mais comme on est pas confinées ensemble, on garde un peu de distance" © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Sorties... avec attestation

Le phénomène est le même dans tout le pays de Brest ces derniers jours indiquent les gendarmes. S'ils constatent beaucoup de monde en extérieur, le nombre de verbalisations n'est pourtant pas en hausse significative : la majorité des badauds a bien une attestation.