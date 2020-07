Déconfinement d'un club libertin : "Comment être câlin avec un masque ?"

Après plus de quatre mois de fermeture, le Cercle rouge, club libertin de Cloué (Vienne), rouvre ses portes ce vendredi 10 avril, "avec un protocole sanitaire bien sûr", affirme son patron, même si la distanciation physique n'est pas vraiment dans l'ADN de la maison.

Patricia et Roberto Di Rico, à la tête du Cercle Rouge.

Les banquettes rouges bonbon et la grande cage en métal ont été désinfectées minutieusement. Plus de quatre mois après la fermeture imposée par l'épidémie de Covid-19, le Cercle rouge, club libertin situé à Cloué, au sud de Poitiers, rouvre ses portes ce vendredi 10 avril à 14 heures dans des conditions sanitaires spéciales : gel hydroalcoolique, masque, pas de piste de danse, pas de groupe de plus dix personnes aux tables... une distanciation physique qui ne va pas forcément de soi.

Ça va être gênant surtout dans les rapports entre les gens : comment être câlin quand on porte un masque (R. Di Rico)

Si les "saunas coquins" ont pu retrouvé leurs clients depuis le 2 juin (au même titre que les espaces de sport et de loisirs), les clubs échangistes eux restent fermés car, propriétaires d'une Licence IV, ils appartiennent à la catégorie des discothèques. Certains de ces établissements vont toutefois lever le rideau en restreignant l'accès à certaines zones. "Nous allons rouvrir en mode bar-lounge, sans piste de danse, et sans la partie piscine et balnéo", explique Roberto Di Rico, alias Bijou, le gérant du Cercle rouge.

Le Cercle rouge... dans le rouge

"Ça va être compliqué, c'est vrai, reconnaît Patricia Di Rico, dite Patou, l'épouse du propriétaire. On a besoin de revoir des gens, de rester enfermés pendant trois mois sans voir personne, c'est un peu démoralisant." "Les clients ont envie de revenir, assure Roberto, beaucoup nous ont appelé pendant le confinement pour savoir quand nous allions rouvrir. Alors certes, ça ne va pas s'amuser de la même manière mais tout le monde va se conformer aux règles."

Le chiffre d'affaires depuis le 14 mars est égale à zéro (R. Di Rico)

"C'est la catastrophe, on est à sec, et là, il est temps qu'on recommence à travailler", explique le couple de propriétaires. Très attachés à leur clientèle qu'ils considèrent "comme une deuxième famille", Patricia et Roberto confèrent à leur activité à une forme de service public. "Je ne vais pas dire qu'on fait du social mais un petit peu quand même."

"Il y a énormément de femmes et d'hommes qui, suite à un divorce ou un décès, ne savent plus comment faire pour rencontrer d'autres personnes, donc ça permet de remettre le pied à l'étrier d'une vie sociale sexuelle, parce qu'il y a une misère sexuelle, dans notre pays comme ailleurs."

Équipé d'un thermomètre pour la réouverture ce vendredi 10 juillet, Roberto Di Rico prévoit de prendre la température des clients. Reste à savoir ce qui relève d'une réelle fièvre ou d'une chaleur naturelle. "C'est pour ça que je prendrai la température à l'entrée et pas à la sortie..."