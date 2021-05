Déconfinement dans le Var : ils ratent leur grand mariage à cinq jours près !

"A force de changer l'organisation de notre mariage, je crois que _nous en sommes au plan Z_" raconte Mickaël dans un éclat de rire (jaune). Ce jeune marin-pompiers de 30 ans épouse ce vendredi après-midi Adeline, en mairie de Cuers (Var)... soit cinq jours avant l'assouplissement des règles concernant l'organisation des mariages. Résultat : le jeune couple va se dire "oui" en présence de quatre témoins seulement. Les 110 invités devront patienter jusqu'en... 2023 pour assister à la cérémonie religieuse et au repas prévu à La Seyne-sur-Mer.

"Je crois qu'on s'est fait un peu avoir !"

La future épouse, éducatrice spécialisée de 26 ans, retrace en détail l'organisation rocambolesque de son mariage : "Nous avons choisi de nous marier au tout début de l'année 2020, avant même cette histoire de virus. Je crois qu'on s'est fait un peu avoir ! On voulait se marier à la mairie et à l'église le même jour mais c'était trop tôt pour réserver la date. On a ensuite réussi à bloquer la mairie le vendredi et l'église et la fête le samedi... Et au final, on se retrouve avec la mairie aujourd'hui et la suite du mariage en 2023 !"

Leurs parents n'assistent pas à la cérémonie

Mais le plus dur pour les amoureux est de devoir se dire "oui" sans leurs parents. Seuls leurs témoins seront présents. "Nous ne pouvons pas être plus de six dans la salle des mariages. Nos parents ne seront donc pas là. C'est très dur pour eux. Ils ne sont même pas autorisés à nous attendre à la sortie de la mairie car les regroupements de plus de six personnes sont interdits" poursuit la jeune femme très émue.

Les futurs mariés prévoient "un repas vite fait à la maison" ce vendredi soir avec leurs parents et leurs témoins. La fête, ils la feront en 2023. "Ça va nous permettre de mettre un peu plus de sous de côté et d'organiser quelque chose d'encore plus gros en 2023. Et on n'a pas le droit à l'erreur : _on aura eu trois ans pour préparer notre mariage, tout doit être parfait_" dit en souriant le futur marié.

France Bleu Provence félicite les mariés et leur souhaite beaucoup de bonheur.