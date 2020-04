Déconfinement : déplacements à 100 km autorisés à partir du 11 mai, les Bretons lésés ?

Les habitants de la pointe finistérienne sont les plus isolés alors que Pontivy est la grande gagnante bretonne des nouvelles règles de déplacement

Le déconfinement devrait commencer le 11 mai de manière progressive. Et parmi les changements, fini les attestations de déplacement et la limitation à 1km du domicile pour les sorties hors travail et première nécessité.

Pontivy s'en sort très bien

On va tous tracer un cercle de 100 km de rayon à partir de chez nous. Et on se rend compte qu’en Bretagne, les situations sont très différentes. Pontivy est la grande gagnante de la situation. Les habitants de la ville morbihanaise pourront aller quasiment partout en Bretagne : de Saint-Brieuc à Vannes, de Saint-Malo à Quimper. Lannion sera aussi accessible aux Pontivyens. Seule la ville Brest est hors-zone.

La ville morbihanaise avec sa position centrale en Bretagne se retrouve en très bonne position dans cette configuration © Radio France - Thomas Biet

Le "bout du monde" désavantagé

Mais c’est beaucoup plus compliqué quand on habite à la pointe bretonne. Au Conquet par exemple, les 3/4 du cercle de 100km sont en mer. Impossible d’aller à Guingamp, Lannion ou Quimperlé. En gros, les habitants ne pourront se rendre que dans le Finistère.

Les habitants du Conquet pourront "en gros" se rendre dans le Finistère mais pas plus loin. © Radio France - Thomas Biet

Ce qui ne sera même pas le cas des Ouessantins. Qui ne pourront pas aller plus loin qu’une ligne allant de Quimper à Morlaix. Concarneau par exemple est trop à l’est. Ce qui fait rire cette habitante : "J'ai même essayé à partir de géoportail, un site que j'utilise et ça ne marche pas, il est incapable de me dire jusqu'où je peux aller".

Les habitants de l'île d'Ouessant vont rester les plus isolés avec les futures règles de confinement © Radio France - Thomas Biet

Ce qui agace le plus c'est l'interdiction d'aller à la plage

Ce qui énerve tous les Bretons interrogés, ce n’est pas tant la différence qu’induit cette limite de 100 km. Mais plutôt le fait que les chemins côtiers et les plages qui se trouvent à quelques mètres de chez eux, eux, vont rester inaccessibles le 11 mai.