Déconfinement : des mamies poitevines font le buzz avec une vidéo de leur fausse escapade

Ginette, Marcelle et Madeleine s'imaginent déjà fouler le tapis rouge du festival de Cannes... "avec leur déambulateur" ! Âgées de 92 à 93 ans, ces trois copines et les autres résidents de la maison de retraite du Grand Chêne à Saint-Varent dans les Deux-Sèvres font le buzz sur internet grâce à une vidéo humoristique sur le déconfinement.

Le fou-rire qui nous a pris ! A l'âge qu'on est rendu de nous faire faire des bêtises comme ça !

Oh oui on a rigolé... Bah on ne rit pas souvent alors un petit moment comme celui-ci, ça fait du bien !

Visionnée plus de 35.000 fois mardi soir, la vidéo raconte comment les pensionnaires de la maison de retraite faussent compagnie au personnel de l'Ehpad pour aller "à la mer" et profiter du déconfinement. A l'origine du scénario et de la réalisation, Solène Groleau, la psychologue de l'établissement, vante une forme de "thérapie par le rire". "L'idée, c'était aussi de créer des souvenirs rigolos de ce confinement, qui l'est beaucoup moins."

"C'est dur d'être enfermées dans nos chambres", confie Marcelle. "On ne voit plus nos familles, nos enfants. Cela commence à être long", ajoute Ginette. "Le personnel fait ce qu'il peut pour nous distraire."