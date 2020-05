Déconfinement - En Mayenne, un coiffeur rouvrira son salon lundi 11 mai à 00h01 pour des coupes en pleine nuit

Marc Mauny est installé à Mayenne depuis 30 ans. Coiffeur et barbier, il a hâte de retrouver ses clients : "on fait une réouverture en beauté. Je me bouge, tu te bouges, on s'y met tous".

Lundi 11 mai à 00h01, c'est parti, les chevelus et les barbus sont déjà impatients : "les créneaux se sont remplis très facilement. Les gens voulaient avoir leur place à ces heures-là". Durant cette nuit de coupe, Marc Mauny sera seul. Un client par heure jusqu'à l'arrivée de son équipe en début de mâtinée : "ce n'est pas de la rigolade, le virus est là, il sera encore là pendant quelque temps. Et bien évidemment on prendra toutes les précautions sanitaires nécessaires et j'y ai beaucoup travaillé".

De la musique à fond dans le salon, il y aura une ambiance de fête, pour oublier les tourments de ces derniers temps : "on portera des masques, on ne verra pas les sourires mais on les ressentira à travers les expressions, les paroles, les regards. Il y aura du plaisir, de la bienveillance".

Si le coiffeur-barbier mayennais a décidé de rouvrir aussi tôt, c'est, assure-t-il, pour rappeler l'importance des commerces de proximité : "on a dévalorisé ces petits métiers trop longtemps. On n'a peut-être pas été très bon pour leur donner, nous-mêmes artisans, les lettres de noblesse qu'ils méritent. Mais on va vous montrer qu'on peut bien travailler. Oui, le commerce de proximité prend tout sens là".

Deuxième secteur de l'artisanat, les coiffeurs accueillent en temps normal un million de clients par jour.