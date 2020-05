Déconfinement : Évreux, future destination Erasmus des étudiants selon Le Gorafi

Ce n'est pas la première fois qu'Évreux a les honneurs du site parodique qui annonce que "pour respecter le rayon de 100km, les étudiants parisiens feront leur Erasmus à Paris" dans un article publié ce mardi. "Je me suis dit que ça allait forcément dépaysant" réagit François, étudiant en architecture qui devait partir en Grèce.

Même le maire de la ville Guy Lefrand se dit confiant selon le Gorafi qui évoque même "un décret municipal pour que le PMU du centre-ville soit autorisé à faire des happy hours".

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont souvent amusées : "on l'a échappé belle", dit Sam Ir,"on aurait pu se retrouver à Châteauroux, à Saint-Amand ou à Guéret", "on a toujours dit que Cork c'était surfait, Évreux c'est mieux" affirme Daphné ou "bon c’est pas New York mais c’est déjà ça" pour Bérénice. D'autres sont moins tendres avec la cité jolie "mince espoir d'une vie! enfin !! à Évreux" assène Alex. Charles lui ne perd pas le nord et saisit la balle au bon en répondant "je dispose d'un studio meublé, prêt à louer à Évreux. Idéalement placé, à moins d'un kilomètre de la fac et de l'IUT, ainsi que des commerces".

Il y a un peu plus de 2.000 étudiants dans l'enseignement supérieur à Évreux et les futurs étudiants Erasmus pourront toujours trouver conseil à la maison de l'Europe. Welcome in Évreux à tous !