Déconfinement : les résidents d'un Ehpad de la Vienne imitent dans un clip vidéo le rappeur Soprano

Après les mamies actrices de l'Ehpad du Grand Chêne de Saint-Varent, place aux mamies rappeuses avec lunettes de soleil fumées et casquette à l'envers ! Pour fêter le déconfinement, les résidents et le personnel de la maison de retraite de la Brunetterie à Sèvres-Anxaumont (Vienne) nous offrent une sublime chorégraphie de hip-hop dans un clip vidéo appelé à faire date.

On a tapé dans nos mains, on a chanté, on a dansé (Colette, 78 ans)

Eminem, Dr. Dre et Mauricette

Il faut voir ces retraités déguisés en rappeurs pour le croire. Mauricette, 89 ans, qui imite avec les doigts les codes et gestuelles du mouvement gangsta rap. "J'étais très contente", confie au téléphone l'octogénaire.

Capture d'écran Youtube Sèvres-Anxaumont Vienne © Radio France - Ehpad de la Brunetterie

"On est partis de la chanson de Soprano et on a vraiment voulu coller au texte, raconte Alexandra, animatrice depuis dix ans à la Brunetterie. On a les gangster comme dans la chanson avec là un pensionnaire qui braque nos kinés qui arrivent dans l'Ehpad, il y a aussi la fumette avec le monsieur qui fume son cigare devant la porte, et puis les millionnaires avec un résident qui jette des faux billets dans l'Ehpad!"

C'est bien parce que ça nous distrait, comme malheureusement on est confinés et qu'on ne peut pas sortir, ça nous fait passer des bons moments (Colette)

L'artiste Soprano appréciera, sans nul doute, l'hommage de ces aînés et ne prendra pas ombrage que la jeune Colette choisisse pour le prochain clip de l'Ehpad une chanson de.... Luis Mariano. "Oh oui j'adore, il a une si belle voix !"

Capture d'écran Youtube Sèvres-Anxaumont © Radio France - Ehpad Brunetterie