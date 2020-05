Déconfinement : que faire pour ce premier week-end au soleil dans le Poitou ?

C'est le premier week-end du déconfinement en France. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres le soleil est au rendez-vous. Les plages, les plans d'eau et les lacs restent interdits mais il sera tout de même possible de profiter des beaux jours en respectant les gestes barrières.

Pêche, balade à vélo, golf... Le déconfinement n'est pas un retour à la normale mais il sera tout de même possible de profiter du beau temps ce week-end du 16 mai dans le Poitou. A condition de ne pas oublier les gestes barrières et de respecter la limite des 100 kilomètres.

Du golf et des randonnées à vélo

Les grilles du parc de Saint-Cyr restent fermées. Il ne sera donc pas possible de piquer une tête au lac. D'ailleurs, les plages, les plans d'eau et les lacs sont interdits sauf si les préfets en donnent l'autorisation pour certaines activités "dynamiques". En revanche, il sera possible de jouer au golf de Saint-Cyr en réservant un créneau à l'avance et en respectant le protocole sanitaire de l'établissement.

Pour profiter du soleil, les sportifs et les amoureux de la nature pourront également sortir faire une balade à vélo. L'office du tourisme de Niort propose plusieurs itinéraires dont un traversant les plus beaux coins des Deux-Sèvres : partir des halles de la ville jusqu'au Marais poitevin, en longeant la Sèvre Niortaise. Vous pourriez même croiser des hérons cendrés...

Jardins et pêche à la truite

Les plans d'eau sont donc interdits mais la pêche peut reprendre au bord des rivières de la Vienne et des Deux-Sèvres. Pour les plus citadins, les parcs et jardins des communes sont également ouverts au public.

Attention à bien respecter les gestes barrières et les distanciations sociales. Pour rappel, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les lieux publics.