Déconfinement : quelle est la première chose que les Lavallois vont faire le 19 mai ?

Un verre en terrasse, un bon film au cinéma ou une virée shopping... Qu'est-ce-qui vous a le plus manqué ? Quelle est la toute première chose que vous allez faire ce 19 mai, date d'une nouvelle étape du déconfinement. Des Lavallois ont déjà une idée bien précise.

A partir du 19 mai, les terrasses de bars et de restaurants notamment vont rouvrir, avec des jauges à respecter.

Ça y est, c'est enfin le jour J ! Celui qu'on attendait tous : le 19 mai, date de la réouverture de tous les commerces, des terrasses de bars, de restaurants, celle des cinémas, théâtres et musées avec des jauges à respecter. Un peu moins de restrictions aussi avec le passage du couvre-feu de 19 à 21 heures.

Alors qu'est-ce-qui vous a le plus manqué, qu'allez-vous faire en premier aujourd'hui ? On est allé vous poser la question dans les rues de Laval. "Je vais aller faire les magasins, peut-être faire des achats, on a envie de se faire plaisir", c'est le programme pour Ghislaine.

J'aimerais bien me faire un film et un petit resto en amoureux avec ma femme

"On va faire les magasins entre copines parce que ça nous manque cette convivialité. Un film, et une terrasse aussi... Une journée complète de plaisir. Autant en profiter s'ils referment. La vie d'avant nous manque", reconnaît ce groupe d'amies lavalloises.

Voir mes amis après 19 heures, ça, c'est chouette

Rien au programme ce mercredi 19 mai pour cette autre Lavalloise qui travaille ce jour-là mais tout est prévu pour le jeudi 20 mai. "J'ai déjà calé une bière en terrasse jeudi, avec des amis, à la sortie de boulot", explique-t-elle.

Prochaine étape le 9 juin avec la réouverture des salles de restaurants et de bars. Retour aussi dans les salles de sport et un couvre-feu qui passera à 23 heures.