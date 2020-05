Déconfinement : un habitant de Bénouville photographie un cervidé venu lui rendre visite

La nature a fait un beau cadeau à Raymond Falaise. Cet habitant de Bénouville qui a fêté ses 80 ans ce lundi a vu un cervidé s'approcher de sa maison et se laisser photographier à moins d'un mètre.

"Hier (Mardi), juste après manger, j'entendais des bruits", raconte Raymond. "Je pensais que c'était des corbeaux ou un oiseau assez gros. Comme je suis tout seul, je ne fais pas beaucoup de bruit, et en m'avançant dans la véranda j'ai aperçu la tête du cervidé qui tapait sur le carreau.

Il prenait son image qui se reflétait pour un congénère. Je suis allé doucement chercher mon appareil et j'ai pu prendre ces clichés assez extraordinaire. Jamais je n'ai vu un tel spectacle d'aussi près."

Le Cervidé s'est laissé prendre en photo sans avoir vu Raymond - Raymond Falaise

Séparé uniquement par le verre de sa véranda, Raymond va prendre quatre clichés avant que l'animal, après avoir hésité sur le chemin du retour, ne franchisse la haie pour quitter son jardin.

Pour lui pas de doute, cette rencontre étonnante est due à la longue période de confinement et au retour très progressif des habitants.

"On n'a pas le droit de dire merci au coronavirus, mais je suis à peu près sûr que les animaux retrouvent leur espace parce qu'il y a nettement moins de monde. Pratiquement plus personne ne longe le canal de Caen à la Mer. Et puis il n'y a pas de bruits. Je crois que les animaux l'ont compris. Nous sommes bien les seuls prédateurs de ces animaux (rires). Et comme ils ne nous voient pas, ils gagnent de l'assurance qu'ils n'avaient pas avant."