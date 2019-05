À la découverte du spa pour bébés de Grésy-sur-Aix en Savoie

Grésy-sur-Aix, France

Dans une petite pièce, sous une lumière tamisée, trônent deux jacuzzis. Impossible de s'y tremper si l'on fait plus de 70 centimètres. Ils sont prévus pour de tout petits baigneurs de 3 à 18 mois. Un service proposé par "Bébé bulle", une entreprise ouverte à Grésy-sur-Aix, Savoie, depuis le 25 mars.

Détente pour les petits...

C'est Mélanie Peillat, jeune maman, qui a conçu ce lieu. Selon elle, on pense souvent au stress des jeunes parents et rarement à celui des enfants : "un bébé aussi peut être angoissé. Ce n'est pas facile pour eux d'arriver dans ce monde si différent de celui qu'ils ont connu dans le ventre de leur mère."

Les baignoires sont conçues pour reproduire les sensations que les enfants peuvent ressentir dans le ventre de leur mère © Radio France - Nicolas Joly

Les baignoires, dans lesquelles ils sont immergés jusqu'à la tête, maintenue hors de l'eau par une bouée, sont conçues pour reproduire au mieux les sensations que les enfants peuvent ressentir in utero. "Les bulles et les bruits qu'ils vont entendre vont leur permettre de retrouver un peu _les sensations du ventre de la mère_", décrit Mélanie.

...et pour les grands !

Les parents ne sont pas en reste. Le lieu a été pensé comme un espace d'accueil et de confort autant pour les petits que pour les grands. Des jeux et des livres sont mis à disposition. Un espace café permet aux adultes de se poser et d'échanger. "Le but c'est que _chacun se sente à l'aise_, pour profiter d'un moment de détente pendant que les enfants jouent entre eux", explique Mélanie Peillat.

Les parents peuvent aussi participer à des jeux avec leurs enfants © Radio France - Nicolas Joly

C'est ce qu'a fait Fanny, venue découvrir le lieu avec son petit Lucas, 3 ans. Assise, elle boit un jus de fruits avec son fils dans les bras et discute avec une autre maman. C'était jusque-là difficile pour elle de concilier une activité sociale et son activité de maman : "on est toujours un peu gêné quand on va au restaurant ou dans un café avec une poussette et les enfants qui ont envie de jouer. Là on se sent plus détendu."

Le café est ouvert du lundi au samedi. Pour le spa, compter 40€ pour le bain de 45 minutes et 55€ pour 1h30 de massage.