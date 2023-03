Découvrez le plus beau marché des Landes

Après quelques semaines de compétitions, le plus beau marché du département se situe entre les Landes d'Armagnac et le Pays d'Albret : à Roquefort selon le résultat des votes des internautes de Sud-Ouest . Les étalages longent l'avenue des arènes chaque samedi, non loin de l'ancienne bastide du Xème siècle. Dans cette commune de 1.927 habitants, le marché est incontournable, et certains viennent de loin.

Deux caddies, un dans chaque main, Philippe s'arrête au stand d'huîtres : "Une demi-douzaine, s'il vous plaît !", lance-t-il à l'ostréiculteur. Les deux sont girondins. Depuis Andernos, le marchand apporte ses bacs, des fines et des moins fines, depuis 26 ans avenue des arènes à Roquefort. "C'est tout en longueur, c'est assez agréable de le parcourir, et on y trouve de tout !", affirme le client bordelais. L'ostréiculteur hoche la tête. "Les producteurs viennent de loin, de l'Auvergne, du Tarn, du Lot-et-Garonne pour présenter leur spécialité", affirme-t-il.

"C'est la sortie du week-end"

"On se connaît tous", sourit Nicole emmitouflée dans son écharpe, des poireaux dépassent de son cabas. Et pour Marc, "c'est la seule sortie de la semaine !". Sur toutes les lèvres, leur marché, l'élu et ça, c'est grâce à leur mobilisation, et même Éliane, qui harangue la foule: "Votez pour la finale régionale, notre marché c'est le plus beau." Le vote des internautes se déroule du 6 au 31 mars avant l’épreuve nationale.