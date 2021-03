On a placé le porte-conteneurs Ever Given, qui obstrue le canal de Suez, sur la rivière la Mayenne

Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstrue le canal de Suez et affecte le trafic maritime mondial, sur la rivière la Mayenne, difficilement croyable ! Un Américain a créé un site qui permet de visualiser n'importe où sur la planète l'imposant navire, de quoi se rendre compte de sa taille XXL.