Découvrez le premier jour de tournage à Cherbourg du film avec Fanny Ardant

Précisément à la librairie "Les Schistes bleus" dans le centre-ville. Pour le tournage un drap noir cache toute la devanture et à part des va et vient de techniciens du son et de cameramen, difficile de voir quelque chose. Cela reste tenu secret et mystérieux. Sur le trottoir du matériel de cinéma témoignent de l'ampleur du tournage qui va durer un mois et demi. Deux énormes projecteurs ont aussi été installés.

Le tournage va durer un mois et demi © Radio France - Katia Lautrou

Le film va être tourné essentiellement à Barfleur et au château de Quinéville. Et on annonce un beau casting avec notamment Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchelle. Ce film est produit par Nolita, maison de production du Manchois Maxime Delaunay. C'est une comédie, une histoire de famille d'arnaqueurs et de tableau volé dont l'intrigue va se passer dans le Cotentin.

Du matériel de cinéma témoigne de l'ampleur du tournage © Radio France - Katia Lautrou

Pour les besoins du film, la librairie "Les Schistes bleus" est fermée jusqu'au 11 octobre. Durant le tournage, les équipes du film vont notamment rencontrer des collégiens du territoire pour leur montrer les différents métiers du cinéma.