Découvrez les lieux de tournage du feuilleton "Demain nous appartient" pendant une balade en bateau à Sète

Fort de son succès sur TF1 avec 2,5 millions de téléspectateurs, le feuilleton Demain nous appartient, diffusé tous les jours à 19h10 se diversifie. Tourné dans Sète et ses environs, un Ciné Tour en bateau est organisé tous les vendredis pour faire découvrir les lieux emblématiques. Une balade d'une heure au fil des canaux sétois et de l'étang de Thau.

Marianne est comédienne mais c'est aussi la guide pour le tour en bateau. Elle accueille les visiteurs avec un large sourire. C’est elle qui raconte toutes les histoires autour des lieux de tournage du feuilleton. "La diffusion a eu une véritable répercussion sur la ville, les gens viennent ici pour cela. Mais le plus important c'est que dans le feuilleton, on relate aussi une véritable histoire de la ville de Sète."

En route pour une heure de balade, plus de 60 visiteurs sont à bord du bateau. Parmi eux il y a Patricia et Gina. Grand-mère et petite-fille suivent Demain nous appartient depuis le début. "C'est quelque chose qu'on partage en famille, c'est super de faire ça ensemble", raconte Patricia. "C'est génial de voir les lieux, on a la sensation d'être un peu avec eux", confie Gina, extasiée.

Des acteurs et des paysages

On passe devant le tribunal, le port, certains quartiers emblématiques et surtout la maison d'Ingrid Chauvin alias Chloé Delcourt, qu'on ne peut voir qu'en bateau. "Je suis fan d'Ingrid Chauvin depuis ses débuts", confie Joëlle. "C'est super de pouvoir y accéder car ce n'est pas possible autrement", sourit Sonia venue avec sa sœur et sa mère. "Avec toutes les anecdotes qu'apporte la guide c'est un vrai plaisir !"

Demain nous appartient a même provoqué un déclic à Nadine et son mari "on a commencé à regardé et on a adoré les lieux, la ville de Sète. Depuis on s'est rendu cinq fois sur place et on prévoit de quitter la région parisienne pour venir vivre ici." Des paysages très appréciés par Catherine, "c'est tellement beau, j'adore le feuilleton pour cela et pour les acteurs, les intrigues, les histoires", explique-t-elle.

Retour sur la terre ferme après une heure de visite et de nombreuses photos collectées pour ces fans du feuilleton.

La visite en bateau a lieu tous les vendredis , jusqu'en octobre et pour ceux qui ont le mal de mer, une visite pédestre sur les traces du feuilleton est aussi organisée.