"Défi Bro Gozh" : chanterez-vous l'hymne breton chez vous ?

Les défis fleurissent depuis le début du confinement. Cette fois, le comité Bro Gozh ma Zadoù vous invite à vous filmer en train de chanter l'hymne national breton. À vos téléphones ! Kanomp 'ta tudoù !

🎼 "Ni Breizh a galon, karomp hon gwir bro" 🎤 🎧 Vous l'avez en tête ? Ça y est ? Profitez-en pour vous enregistrer et envoyer votre vidéo au Comité Bro Gozh. Il invite à "_chanter l’hymne de la Bretagne_, par tous ceux qui le souhaitent, petits et grands, amateurs et professionnels , seul et en famille, chez vous tout en se filmant".

Tous les styles sont les bienvenus précise le comité, "qu’on le chante de façon classique, rock, reggae ou autre, il s’agit tout simplement de le chanter et de partager ainsi un lien fort entre tous les habitants de la Bretagne, mais aussi avec la diaspora et les amis de la Bretagne."

Mode d'emploi du défi

Pour participer au défi Bro Gozh, vous pouvez réviser avec la vidéo qui se situe en haut de cet article. Puis, il suffit de vous filmer et d'envoyer le fichier au Comité Bro Gozh par SMS, WhatsApp, e-mail, WeTransfer, etc. Votre vidéo sera ensuite publiée sur la page facebook du Comité. Vous pouvez aussi la partager en utilisant sur les réseaux sociaux les mots-dièses : #BroGozh #KanompBreizh #ChantonslaBretagne

Les coordonnées :

e-mail : brogozh@mel.bzh

portable : 06 09 71 01 91

Un exemple venu d'outre-Manche

Le comité Bro Gozh a eu l'idée de ce défi en voyant le succès d'une initiative similaire au Pays de Galles. Les Gallois étaient tous invités à chanter leur hymne (dont est inspiré l'hymne breton) devant le perron de leur maison, lundi dernier à 20 heures.