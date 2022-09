Défi relevé, il a fait Paris-Nantes en char à voile

L'aventurier Capitaine Rémi a relevé le défi qu'il s'était lui-même lancé ce dimanche 18 septembre. Il est arrivé au stade de la Beaujoire, à Nantes, six jours après être partie du Parc des Princes, à Paris, en char à voile.

Captaine Rémi lors de son passage à Orléans, sur la route entre Paris et Nantes.

Il est donc possible de faire Paris-Nantes en char à voile. Le comédien et aventurier Capitaine Rémi l'a prouvé ce dimanche 18 septembre. Il est arrivé au stade de la Beaujoire six jours après être parti du Parc des Princes.

Le jeune homme avait décidé de prendre au mot l'entraîneur du PSG, Christophe Galtié, qui après la polémique sur le déplacement de son équipe à Nantes en avion plutôt qu'en train, avait suggéré de réfléchir à faire les prochains déplacements en char à voile.

Accueilli avec enthousiasme

À son arrivée, il a été accueilli avec enthousiasme par les supporters venus pour le match du FC Nantes contre Lens, lui qui portait un maillot détournant celui du PSG avec inscrit "Possible Sans Gasoil".

Une boutade pour montrer qu'on peut faire les choses autrement

"C'est une boutade de le faire en char à voile, c'est pour montrer que c'est possible de faire des choses autrement", a expliqué Capitaine Rémi au terme de ce périple de 480 km durant lequel il a longé la Seine, puis la Loire. Et pendant lequel il n'a utilisé la voile de son char que 10% du trajet. Il a pédalé le reste du temps.

