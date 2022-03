Défi réussi pour le YouTubeur Aurélien Préveaux à Dijon

Il pleut, mais il n'y a que des sourires. A 16 heures précises, la voiture d'Aurélien Préveaux se gare à l'angle de la rue Jehly-Bachelier, presque sur les hauteurs de Talant. Le YouTubeur et ses deux compères Freddy Gladieux et Anis Rahli viennent de boucler leur défi fou : rouler durant 4 heures dans la cité des Ducs en faisant "gauche-gauche-droite-droite". Ils sont immédiatement rejoint par des dizaines de fans, heureux de retrouver ceux qui les font marrer sur Internet.

"J'ai pris le train depuis Dole" confie Thomas, 17 ans sourire jusqu'aux oreilles. "Ça fait une heure qu'on les suit à pied avec ma copine. Vraiment ça fait trop plaisir de les voir en vrai. On les suit en vidéos, sur leur stories, et là d'être avec eux c'est une émotion, c'est magique quoi !"

Aurélien Préveaux compte près de 300.00 abonnés sur sa chaine YouTube et plus de 24.000 "followers" sur Twitter. Très vite, une soixantaine de personnes sont là, jeunes adultes et grands ados qui arrivent à pied, en vélo ou se font déposer par papa-maman en voiture. Souriant, détendu, Aurélien Préveaux répond à tout le monde et organise une photo collective pour remercier ses fans d'être venu le soutenir et l'encourager tout au long de son parcours.

Les fans ont suivi le parcours des 3 YouTubeurs et les ont encouragés © Radio France - Olivier Estran

Défis fous avec les fans et cadeaux "cultes"

Les goutes de pluie rebondissent sur les capuches et les parapluies, mais l'ambiance vire à "la kermesse" comme le dit un des jeunes fans des YouTubeurs. Les trois comparses sortent des jeux du coffre de la voiture et durant une heure lancent des défis fous à leur public.

L'ambiance est celle d'une bande de copains © Radio France - Olivier Estran

Arthur défie Anis au Puissance 4 et remporte une radio des côtes cassées de Mr Poulpe, un des personnalités invitées dans les vidéos d'Aurélien Préveaux. Thomas relève lui le "défi-tennis": rattraper un maximum de fois une balle de tennis que l'on fait rebondir les yeux bandés. "Le record de 13 rebonds est détenu par Simon Astier qui est très fort" prévient Aurélien Préveaux. Bon, Simon Astier, la star attendue de l'étape (il habite non loin de là) n'a pas pu être présent. Sous la pluie et sur un terrain en pente, c'est raté pour Thomas qui laisse échapper trop de balles.

Le défi fou: faire rebondir des balles de tennis et les rattraper les yeux bandés © Radio France - Olivier Estran

Un autre Arthur (le prénom de la gagne, décidément pour ce dimanche pluvieux) prend la relève et pulvérise le record avec 22 balles rattrapées en une minute. Applaudissements, il remporte un vase cassé dans une vidéo précédente et le tube de colle qui va avec.

Record pulvérisé par Arthur.. qui remporte un vase cassé © Radio France - Olivier Estran

Humour volontiers potache, mais chaleur et bonne humeur pour cette petite assemblée qui a les yeux qui brillent, heureux de partager ce moment. "Bon, avec la pluie, ça ne va pas être facile de vous dédicacer nos tubes de rouleaux de PQ" regrette Aurélien Préveaux. Soupirs dans la foule. "C'est quand même un bon moment de rencontre autour de 3 personnes" apprécie Arthur, le vainqueur du vase. "Ce sont peut-être des idées à la c.. , mais c'est cool de s'amuser et de partager cela." Un moment à revivre sans nul doute dans les vidéos d'Aurélien Préveaux.