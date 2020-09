Défilé de camions de pompiers dans les rues de Poitiers, à l'occasion du déménagement de la caserne

Les pompiers circuleront ce mercredi matin, en colonne d’environ quinze véhicules de toute taille, avec gyrophares en action et sirènes 2 tons en action. Un événement "symbolique et historique", explique leur direction car ils quittent ainsi leur caserne du boulevard Pont-Achard, près de la gare de Poitiers. Ils vont s'installer dans leur nouveau garage, leurs nouveaux casernements qui entrera automatiquement et immédiatement en fonction au CIS la Blaiserie, situé 112, rue de Quinçay et CSP Saint-Eloi, situé 144 route de Bignoux.

Aucune rue ne sera coupée et la circulation ne devrait être que rapidement perturbée.

Voici le programme de ce défilé :

• 09h15 - 09H30 : ouverture des portes de remise – engins avancés pour dernière photo avec les autorités (avertisseurs lumineux en marche).

• 09h45 : départ du cortège (Police + véhicule du chef de centre en tête - les 5 engins qui partent à Poitiers Saint-Eloi seront en queue de cortège) en direction de la porte de Paris / fermeture des portes du centre de secours principal Poitiers Pont-Achard par l’officier de garde de Poitiers.

• 10h00 : photographie de la dislocation, au niveau de la tour du Cordier.

• 10h30 : engins et sapeurs-pompiers en place dans leurs nouveaux CIS / bascule opérationnelle.