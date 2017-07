VIDEO - Défilé du 14 juillet : la fanfare va jouer du Daft Punk

Choix audacieux pour les musiciens militaires qui joueront vendredi matin devant Emmanuel Macron et Donald Trump : un medley de Daft Punk est au programme.

Du Daft Punk pour clôturer le défilé des blindés, fantassins et chevaux de la Garde Républicaine. C'est le choix décoiffant de la fanfare interarmées qui officiera sur la place de la Concorde, ce 14 juillet, devant Emmanuel Macron et Donald Trump. Les musiciens militaires vont interpréter un medley d'environ trois minutes, capté hier par un passant qui a diffusé leur répétition sur Twitter :

L'armée va jouer un medley de Daft Punk pour le #14juillet - https://t.co/s22PuNW7KN — DOUG (@Doug_Harmoniak) July 13, 2017

Un medley où l'on reconnaît notamment "Get lucky", "One More Time" où "Digital Love", trois des plus célèbres titres du duo électro français. Egalement au programme de la fanfare, un hommage à Nice. Les musiciens interpréteront "Nissa la Bella", l'hymne de la ville, un an jour pour jour après l'attentat commis sur la promenade des anglais.