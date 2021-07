Défilé du 14 juillet : Lucie, en service civique à Vitré, va défiler sur les Champs Elysées

Ils seront 15 jeunes en service civique, venus de toute la France, à se donner rendez-vous sur les Champs Elysées pour le traditionnel défilé du 14 juillet présidé par Emmanuel Macron. Parmi eux, la seule bretonne, Lucie Bahu, âgée de 21 ans et originaire de Vitré en Ille-et-Vilaine. Quand on la rencontre chez ses parents à Vitré, Lucie Bahu s'apprête à partir pour Paris, sa valise est prête dans le séjour. Pour cette jeune femme dynamique, l'engagement citoyen n'est pas récent. Encouragé par un père et une mère dans le milieu associatif, elle adhère toute jeune à l'Aurore, le club local de basket avant d'y avoir des responsabilités. Elle vient de passer 6 mois au pôle emploi de vitré en service civique.

J'étais avec deux autres jeunes en service civique. Notre mission était d'aider les demandeurs d'emplois sur les outils numériques, notamment pour les inscriptions et la rédaction des CV - Lucie Bahu

Chanter devant le Président

A Paris, en clôture du défilé sur les Champs Elysées, les 15 jeunes en service civique vont rejoindre une chorale avec des représentants de lycées militaires et des pompiers de Paris. Devant la tribune officielle présidée par Emmanuel Macron, ils vont chanter la Marseillaise, l'hymne de la vie, et aussi "les Champs Elysées" la chanson de Joe Dassin.

Me dire que je vais chanter devant le Président, ce sera un moment d'émotion. J'ai tellement un sentiment de reconnaissance que je suis fière. Mais je suis pressée de le voir en vrai - Lucie Bahu

En septembre, Lucie rentre dans une école de commerce à Grenoble. Grâce au service civique, elle est mieux armée pour ses études.