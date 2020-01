Dégustation à Fécamp d'une bouteille de Bénédictine qui a passé plus d'un siècle au fond de la mer

Fécamp, France

C'est un moment historique, "beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté et une chance exceptionnelle", selon les propres mots du responsable de la production à la distillerie Bénédictine de Fécamp, Eric Tourain. Ce mardi, une quinzaine de personnes ont pu ouvrir l'une des bouteilles de liqueur fécampoise retrouvées au fond de la mer Baltique à l'automne dernier. Verdict ?

Un produit centenaire et totalement différent

"Elle était tout à fait bonne", assure Eric Tourain, invité ce mercredi de France Bleu Normandie. La bouteille en question a passé plus d'un siècle au fond de la mer, à l'intérieur d'une épave de bateau coulé pendant la Première guerre mondiale et retrouvée par une entreprise suédoise.

"On ne peut pas dire qu'elle soit identique à la Bénédictine qui est fabriquée aujourd'hui, explique l'oenologue. C'est un produit qui a été transformé par les âges et par les conditions de stockage, sûrement très froides et à l'abri de la lumière."

"Mais c'était bien une liqueur, poursuit-il. On ne retrouve pas les notes de miel, de vanille, de plantes et d'épices que l'on a dans nos produits fabriqués aujourd'hui. Elle a évolué vers des notes beaucoup plus cacao, café, moka. Surtout, au nez, on a sûrement eu des échanges à travers le bouchon, des notes d'iode et d'odeur de marine. Et au final, après quelques minutes d'ouverture, des notes très surprenantes de feuille de menthe."

Une seule bouteille a été dégustée au Palais Bénédictine de Fécamp. La distillerie est en contact avec l'entreprise suédoise, qui comptait initialement vendre les bouteilles retrouvées au fond de la mer.