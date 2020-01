Déjà plus de 100 000 tweets avec l'émoji breton !

Région Bretagne, France

Depuis lundi 13 janvier 2020, les internautes qui utilisent Twitter peuvent agrémenter leurs messages d'un drapeau breton ou gwenn ha du. Un émoji temporaire qui apparaît en tapant #emojibzh ou#gwennhadu. Il s'agit d'une campagne de communication lancée par l'association Point.BZH et la Région Bretagne pour faire pressions sur les géants du net afin d'obtenir le drapeau breton en émoji définitif.

Un succès au delà de la Bretagne

Depuis lundi et jusqu'au 9 février, les Bretons, et plus généralement tous les amoureux de la Bretagne, sont donc invités à ajouter dans leurs tweets le petit drapeau breton. Plus les messages seront nombreux, plus il y a de chance que la campagne de communication fonctionne.

Et le succès est déjà au rendez-vous puisque mercredi soir, la barre des 100 000 tweets avec mention du gwenn ha du a été franchie.

Certains demandent déjà plus! "Et pourquoi pas le million?" peut-on lire sur Twitter.