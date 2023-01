Déménagement d'un nid de cigognes au Pal, dans l'Allier

Opération un peu particulière cette semaine aux abords du Pal, le Parc d'attraction et parc animalier dans l'Allier. Les équipes de RTE, en charge du réseau électrique, ont déménagé un nid de cigogne de plus de 400kg, installé sur un pylône électrique. Il s'agit de le déplacer vers une plateforme en haut d'un mât de 25 mètres où là, le nid ne causera aucun risque.

D'après RTE et Romain Bremeersch, en charge de la maintenance du réseau électrique sur le Puy-de-Dôme et l'Allier, ce nid représentait un danger à la fois pour les cigognes et pour l'alimentation électrique. "Les branches peuvent tomber sur la ligne et créer des courts-circuits. Une ligne 63 000 volts alimente facilement 10, 20, 30 000 foyers."

Des cigognes sédentarisées dans l'Allier

"Déjà en 2015, elles nichaient sur le parc", raconte Nicolas Géli, le responsable zoologique du Pal. "Depuis 2018 elles se sont installées sur ce pylône." Quand RTE a voulu les déménager, le Pal a donc accepté que la nouvelle plateforme soit installée sur un de ses terrains.

Des éléments de l'ancien nid vont être déplacés sur la nouvelle plateforme pour inciter les cigognes à s'installer en haut du mât. © Radio France - Juliette Micheneau

Une opération supervisée par la Ligue de Protection des oiseaux et son coordinateur dans l'Allier, Simon Millet. "L'idée c'est qu'elles se réinstallent sur ce secteur où elles arrivent à nicher et faire des petits depuis quelques années." Un couple de cigognes qui profite de la proximité du Pal pour se nourrir, au point qu'il ne migre plus l'hiver et reste à l'année dans l'Allier.

Coût du déménagement : 15 000 euros, financé par RTE qui a installé au sommet des pylônes, des anémomètres, outil de mesure du vent, façon girouette pour dissuader les cigognes de revenir.