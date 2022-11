Déminage d'une bombe à Ouistreham : les habitants devront évacuer la zone avant 8 heures lundi

A Ouistreham (Calvados), les rues aux alentours du Boulevard maritime seront bien vides, lundi 7 novembre prochain. Et pour cause : une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale va être neutralisée par une équipe de déminage. Cet engin explosif, qui mesure 1,80 mètre et qui pèse près d'une tonne, avait été découvert fin septembre dernier, lors de travaux d'enfouissement de réseaux aériens.

ⓘ Publicité

La bombe d'une tonne sera désamorcée lundi par les démineurs, avant d'être extraite de la zone où elle se trouve, puis envoyée dans un terrain militaire hors de Normandie où elle sera définitivement détruite.

Une zone d'un rayon de 400 mètres évacuée

Pour que le déminage se passe le mieux possible, les habitants qui logent dans un rayon de 400 mètres autour de l'emplacement de la bombe vont devoir évacuer leur maison, et ce avant 8 heures lundi matin. Cela concerne en théorie environ 600 personnes domiciliées dans cette zone .

La zone des 400 mètres correspond aux lieux qui devront être évacués lundi 7 novembre avant 8 heures. - Capture d'écran / Mairie de Ouistreham

"Nous avons reçu une visite d'agents de la mairie, tandis que nos voisins ont reçu un courrier dans leur boîte aux lettres, qui leur expliquait tout, précise Françoise, qui habite dans la zone à évacuer. Ils nous ont expliqué qu'il fallait avoir quitté son domicile avant 8 heures et qu'on ne pourrait pas revenir avant 16h30-17h." François habite avenue du 6 Juin et il s'est déjà organisé : "On partira la veille et on rentrera lundi soir, il faudra penser à tout prendre car je travaillerai lundi."

Ce qu'il faut et ne pas faire lundi 7 novembre

Les consignes à suivre lundi sont donc les suivantes :

Quitter la zone des 400 mètres avant 8 heures

En partant, se munir de ses affaires indispensables (pièces d'identité, médicaments, nourriture nécessaire pour la journée, outils de travail, jeux pour les enfants), car la mairie précise qu'il sera impossible de retourner chez soi avant la fin des opérations

Interdiction de circuler ou de pénétrer dans cette zone après 8 heures (les forces de l'ordre vérifieront que tous les habitants sont partis de leurs habitations)

L'avenue du 6 Juin, près du Musée de l'Atlantique, fait partie des rues concernées par l'obligation d'évacuation. © Radio France - Marie Martirossian

Un accueil dans les tennis couverts de la ville

Les habitantes et habitants qui n'ont nulle part où aller pourront être accueillis dans les tennis couverts de Ouistreham, le temps que la bombe soit neutralisée. Si vous n'avez pas de moyen de transport pour vous rendre dans ces lieux d'accueil, qui ouvriront à 7 heures du matin, il faut penser à appeler au préalable la mairie. Attention : les animaux de compagnie ne seront pas acceptés dans les tennis couverts, il faut donc soit les déposer chez un tiers, soit les confiner à l'intérieur du domicile.

A trois jours du déminage, Romain Bail, le maire de Ouistreham, est plutôt serein. "Les services de mairie, les forces de l'ordre, mais aussi l'Agence régionale de santé, tout le monde se mobilise pour que l'évacuation et la journée entière se passent bien et j'ai entièrement confiance en les services de déminage pour faire ce qu'il faut."

loading