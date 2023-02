PHOTOS - Isère : trois alpinistes grimpent l'éphémère cascade glacée de la Muse sur la Dent de Crolles

La cascade de la Muse, située sur les contreforts de la Dent de Crolles, exposée sud, en Chartreuse (Isère), est très rarement en condition pour être gravie l'hiver. Cet amas de glace suspendue et figée par le froid ne l'a d'ailleurs été que trois fois à ce jour. La première c'était en 2005 par le regretté Stéphane Husson, mort dans un accident d'escalade en 2018, la seconde c'était en 2012 et la troisième fois, cela vient de se produire le 30 janvier dernier.

Une Muse fascinante

Symon Welfringer, ingénieur météo et guide de haute montagne, a donc tenté le coup, il y a quelques jours, avec deux membres du PGHM de l'Isère, Morgan Salmon et Nicolas Grandjean. "Depuis que j'habite Grenoble" explique Symon "cette cascade légendaire m'intrigue, m'attire."

Ses deux compagnons de cordée observent la cascade aux jumelles, la couche de glace a l'air bien épaisse en raison des températures très froides. "Cela se tente" lance Symon. "C'est maintenant ou jamais, il y avait une fenêtre météo qu'il fallait saisir !"

Grimper plus vite que le soleil

Réveil matinal, arrivée de nuit au pied de la Muse du trio. "La grimpe dans le rocher est plutôt désagréable" raconte Symon "car la qualité des ancrages est douteuse, mais une fois les piolets dans la glace, les conditions sont exceptionnelles. Nous avons le sentiment d'être au bon endroit au bon moment."

Symon se charge de la première longueur en mixte. Il détaille : "Morgan s'envoie le fin cigare de la deuxième longueur avec un rétablissement assez dingue pour arriver au pied du mur final. Et je commence ma course avec le soleil, je le vois s'approcher des bords de la cascade et je sais que je dois arriver en haut avant lui."

Un graal éphémère

Enfin, Symon se "vache" -comprenez, qu'il s'attache- à l'arbre salvateur en sortie de longueur. "Je sors de cette ligne de glace qui va bientôt chauffer et devenir un coupe-gorge. On engage nos rappels déportés de la ligne pour se protéger durant la descente car certaines parties de la cascade commencent déjà à s'effondrer !" Vous avez dit éphémère ? Une ligne de rêve en tous cas pour Symon, Morgan et Nicolas devenue réalité le temps une ascension unique.

Des images vertigineuses

